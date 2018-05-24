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На Ямале ветер стихнет лишь в субботу, но ненадолго
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На Кубани произошла новая трагедия

На Ямале ветер стихнет лишь в субботу, но ненадолго 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 24 мая, на Ямале до конца дня объявлено штормовое предупреждение. В основном это относится к западным районам округа — Приуральскому, Шурышкарскому и западной части Надымского района.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветреная погода отмечается во всех районах округа. В основном дует северо-западный ветер. Его порывы достигают от 21 до 26 метров в секунду. На остальной территории наблюдаются неблагоприятные погодные явления с ветром от 10 до 15 метров в секунду.
Завтра, 25 мая, в большинстве районов ожидается ветер от 15 до 20 метров, при этом в западных районах округа он немного стихнет, но усилится в центральных и восточных районах округа.
В субботу, 26 мая, ветер немного стихнет. Преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5. Днем от 0 до +5. Ветер сменится на юго-западный — от 3 — 9 метров в секунду.
В воскресенье, 27 мая, на Ямал снова придет очередной циклон с осадками, ветер не более 15 метров в секунду. В понедельник, 28 мая, в западных районах округа и в Салехарде вновь ожидается усиление северо-западного ветра до 18 метров в секунду.
Напомним, штормовое предупреждение объявляется при ветре от 25 метров в секунду.
ИА Север-Пресс: последние новости
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