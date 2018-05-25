Московскую трассу в Волгоградской области затопили проливные дожди

Сегодня, 25 мая, в Волгоградской области обильные ливни привели к затоплению некоторых участков дороги. В Иловлинском районе накопившаяся за несколько часов на полях вода хлынула на московскую трассу.

— Поля и лесопосадки, расположенные с обеих сторон от трассы в Иловлинском районе, полностью затоплены. В некоторых местах вода поднимается до уровня асфальта, — рассказал V1.ru волгоградский активист Алексей Ульянов . — В районе поворотов к хуторам Кузнецов и Пролетарии трасса уже затоплена. Есть сообщения, что из-за непогоды на московской трассе произошло ДТП. Информация пока только уточняется.

Ливни залили трассу

По словам волгоградца, поднятию уровня воды предшествовали обильные осадки, не прекращавшиеся на протяжении нескольких часов.

— С 14:00 и до 19:00 на Иловлинский район обрушился сильнейший ливень, земля просто не успевала впитывать всю влагу, — говорит Алексей Ульянов.

Ливень сегодня прошел не только в Иловлинском, но и во Фроловском районе. Водителям приходилось останавливаться, так как видимость на трассе из-за стены дождя была нулевая.