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Московскую трассу в Волгоградской области затопили проливные дожди
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Московскую трассу в Волгоградской области затопили проливные дожди 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сегодня, 25 мая, в Волгоградской области обильные ливни привели к затоплению некоторых участков дороги. В Иловлинском районе накопившаяся за несколько часов на полях вода хлынула на московскую трассу.
— Поля и лесопосадки, расположенные с обеих сторон от трассы в Иловлинском районе, полностью затоплены. В некоторых местах вода поднимается до уровня асфальта, — рассказал V1.ru волгоградский активист Алексей Ульянов. — В районе поворотов к хуторам Кузнецов и Пролетарии трасса уже затоплена. Есть сообщения, что из-за непогоды на московской трассе произошло ДТП. Информация пока только уточняется.
Ливни залили трассу
По словам волгоградца, поднятию уровня воды предшествовали обильные осадки, не прекращавшиеся на протяжении нескольких часов.
— С 14:00 и до 19:00 на Иловлинский район обрушился сильнейший ливень, земля просто не успевала впитывать всю влагу, — говорит Алексей Ульянов.
Ливень сегодня прошел не только в Иловлинском, но и во Фроловском районе. Водителям приходилось останавливаться, так как видимость на трассе из-за стены дождя была нулевая.
До конца дня МЧС объявило в Волгоградской области штормовое предупреждение.
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