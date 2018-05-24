Власти Перми ввели режим ЧС в Индустриальном районе города после взрыва газа в доме

ПЕРМЬ , 24 мая. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Индустриальном районе Перми после того, как в жилом доме накануне произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь городской мэрии Андрей Каменских

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном восьмиподъездном кирпичном жилом доме в Перми вечером 23 мая произошел взрыв газовоздушной смеси. Пострадали четыре человека, трое остаются в больницах.

"Режим ЧС введен на уровне Индустриального района", — сказал Каменских.

Он уточнил, что жители всех подъездов, кроме того, где произошел взрыв, вернулись в свои квартиры.

По словам Каменских, 17 жителей поврежденного подъезда находятся в пункте временного размещения, остальные уехали к родственникам.