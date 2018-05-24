Более 30 млн рублей выплатят родным жертв крушения Ан-148 из бюджета Подмосковья

"На выплату единовременной материальной помощи семьям жертв катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье , которые были зарегистрированы в Оренбургской области, пойдут 33 млн рублей. Выплата будет осуществляться за счет резервного фонда правительства Московской области", — сказали в пресс— службе заксобрания.

Соответствующие изменения областного бюджета за счет безвозмездных поступлений примут на очередном заседании регионального парламента в июне.