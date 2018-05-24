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Более 30 млн рублей выплатят родным жертв крушения Ан-148 из бюджета Подмосковья
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Более 30 млн рублей выплатят родным жертв крушения Ан-148 из бюджета Подмосковья 

ТАСС 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Общая сумма единовременных выплат родственникам жертв крушения Ан-148, которые были зарегистрированы в Оренбургской области, из резервного фонда правительства Московской области составит 33 млн рублей, сообщили в оренбургском заксобрании.
"На выплату единовременной материальной помощи семьям жертв катастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье, которые были зарегистрированы в Оренбургской области, пойдут 33 млн рублей. Выплата будет осуществляться за счет резервного фонда правительства Московской области", — сказали в пресс— службе заксобрания.
Соответствующие изменения областного бюджета за счет безвозмездных поступлений примут на очередном заседании регионального парламента в июне.
11 февраля самолет авиакомпании «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.
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