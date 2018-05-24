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Берегите головы: в Ростовской области обещают град и грозу
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Берегите головы: в Ростовской области обещают град и грозу 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
По прогнозам синоптиков, майская жара сегодня грозит обернуться непогодой. Как сообщает ростовский гидрометцентр, на регион надвигаются дожди.
Сегодня в области прогнозируют переменную облачность, местами небольшой и умеренный кратковременный дождь, грозу. Ветер будет северо-восточным и восточным 7–12 м/с, при грозе порывы достигнут 13–18 м/с.
— Вечером в отдельных районах пройдет сильный дождь с градом. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, по северу — до 11. Днем — 23–28 °С, по югу и востоку 34 градуса — сообщило МЧС по Ростовской области.
Из-за жары в регионе по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.
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