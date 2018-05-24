11 населенных пунктов на Ставрополье остались без воды из-за аварии

Из-за неполадок в электроснабжении насосной станции без водоснабжения остались 11 населенных пунктов Кочубеевского района Ставрополья

«В 08:37 в оперативную дежурную смену… поступило сообщение о прекращении подачи питьевой воды абонентам Кочубеевского района, …без водоснабжения остается 11 населенных пунктов, 16 социально-значимых объектов», — сообщается на сайте МЧС по региону.

В зону отключения помимо жилых домов, попали несколько школ и детских садов, больницы, детский дом и психоневрологический интернат. Для населения организован подвоз воды.

В ночь со среды на четверг в Кочубеевском районе произошло еще одно аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения ветром линии электропередачи. Тогда в зону отключения попали три населенных пункта. К утру электроснабжение было восстановлено.