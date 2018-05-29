Ещё
В Якутии начались выплаты пострадавшим от сильного паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутии начались выплаты пострадавшим от сильного паводка 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Только в Амгинском районе на эти цели направлено 20 миллионов рублей. Всего же в республике было подтоплено свыше тысячи домов, в которых проживает четыре тысячи человек. На севере региона в воде до сих пор остаются около ста построек. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. Выплаты начинаются и в Алтайском крае. Из резервного фонда выделено 400 миллионов рублей, которые получат 18 тысяч человек. Между тем в регионе ожидают вторую волну паводка. В зоне затопления могут оказаться две сотни населенных пунктов, включая пригороды Барнаула.
Авторадио: последние новости
Посол в Австралии прокомментировал обвинения против России по MH17 В американском штате Мэриленд введен режим ЧС из-за наводнения Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина спросили про дорогой бензин440
Польша вручила России ноту82
«Сгорал на глазах»20
Украина заявила о потере новой территории188
Украина объявила России войну в Сети163
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:45
Украина заявила о потере новой территории
Украина В мире
01:05
РФ нашла применение сирийским «Томагавкам»
Оружие Армия
00:30
Пропавший в Забайкалье вертолет найден сгоревшим
Происшествия
01:20
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем
Шоу-бизнес
07:00
Путина спросили про дорогой бензин
Политика
00:43
Эротическое шоу устроил пассажир в Шереметьево
Происшествия Новости Москвы
04:01
Лавров рассказал о пресечении хаоса в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение