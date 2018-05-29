В Якутии начались выплаты пострадавшим от сильного паводка 

Только в Амгинском районе на эти цели направлено 20 миллионов рублей. Всего же в республике было подтоплено свыше тысячи домов, в которых проживает четыре тысячи человек. На севере региона в воде до сих пор остаются около ста построек. В Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. Выплаты начинаются и в Алтайском крае. Из резервного фонда выделено 400 миллионов рублей, которые получат 18 тысяч человек. Между тем в регионе ожидают вторую волну паводка. В зоне затопления могут оказаться две сотни населенных пунктов, включая пригороды Барнаула.