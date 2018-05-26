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В Верхнеколымском улусе в Якутии ввели режим ЧС из-за паводка
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В Верхнеколымском улусе в Якутии ввели режим ЧС из-за паводка 

ТАСС 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ТАСС, 26 мая. Около 30 дворовых территорий и несколько дорог подтоплены в Верхнеколымском улусе в Якутии, введен режим ЧС. Об этом сообщается на сайте правительства региона в субботу.
"Сегодня в Верхнеколымском улусе введен режим ЧС муниципального характера", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Верхнеколымске подтоплено 18 дворовых территорий, жилые дома пока не затронуты водой. В поселке Зырянка подтоплено 13 дворов многоквартирных домов. Все многоквартирные дома в поселке установлены на сваях высотой 80-100 см. Жителей поселений отселяют из потенциальных зон подтопления.
Помимо дворовых территорий, подтоплены также отдельные участки автодорог Зырянка — Угольный, Зырянка — Верхнеколымск, Зырянка — Зырянская нефтебаза и внутрипоселковые дороги.
Сообщалось, что в 2018 году от масштабного паводка на реках Якутии пострадали около 1,2 тыс. жилых домов в 37 населенных пунктах 11 районов региона. Затопило дома более 4 тыс. человек. По предварительным расчетам, ущерб оценивается в 960 млн рублей, ущерб дорогам в 600 млн рублей.
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