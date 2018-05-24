В Среднеколымском районе объявили режим ЧС из-за паводка

Власти Среднеколымского района объявили на территории района режим ЧС в связи с ледоходом и паводком на Колыме.

Активная фаза ледохода проходит на территории Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Нижняя кромка наблюдается в 110 километрах выше Среднеколымска , верхняя — в 65 километрах выше поселка Зырянка в Верхнеколымском районе. Ранее в Зырянке подтопило взлетно-посадочную полосу.

Протяженность ледохода 296 километров, сообщает ИА YakutiaMedia. За сутки он продвинулся на 126 километров.

У Среднеколымска уровень составляет 828 сантиметров при критических 1200. Ожидается, что он будет повышаться.