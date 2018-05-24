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В Среднеколымском районе объявили режим ЧС из-за паводка
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В Среднеколымском районе объявили режим ЧС из-за паводка 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти Среднеколымского района объявили на территории района режим ЧС в связи с ледоходом и паводком на Колыме.
Активная фаза ледохода проходит на территории Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Нижняя кромка наблюдается в 110 километрах выше Среднеколымска, верхняя — в 65 километрах выше поселка Зырянка в Верхнеколымском районе. Ранее в Зырянке подтопило взлетно-посадочную полосу.
Протяженность ледохода 296 километров, сообщает ИА YakutiaMedia. За сутки он продвинулся на 126 километров.
У Среднеколымска уровень составляет 828 сантиметров при критических 1200. Ожидается, что он будет повышаться.
В администрации района за ситуацией следит комиссия по ЧС во главе с министром охраны природы Якутии Сахамином Афанасьевым. Рабочая группа вскоре вылетит в село Аргахтах.
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