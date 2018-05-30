Ущерб от паводка в Якутии превысил 1,186 млрд рублей

ЯКУТСК , 30 мая. / ТАСС /. Общая сумма ущерба от паводка в Якутии , который длится уже три недели, превысила 1,186 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства охраны природы.

Ранее назначенный врио главы региона Айсен Николаев назвал ликвидацию последствий масштабного паводка первостепенной задачей для правительства региона. Как отметили в ведомстве, общая сумма ущерба станет известна после спада воды в населенных пунктах Среднеколымского и Верхнеколымского районов, где остаются подтопленными 134 дворовые территории.

"Предварительная сумма ущерба на сегодняшний день составляет более 1 186 млн рублей. Требуемая сумма из резервного фонда РФ на оказание пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи — 200,74 млн рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший объем средств потребуется на восстановление дорожного хозяйства — 724,9 млн рублей. Власти региона выделили из резервного фонда на ликвидацию ЧС порядка 99 млн рублей для оказания первичной помощи пострадавшим от стихии.