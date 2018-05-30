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Ущерб от паводка в Якутии превысил 1,186 млрд рублей
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Ущерб от паводка в Якутии превысил 1,186 млрд рублей 

ТАСС 30 мая 2018
Фото: 360tv.ru
ЯКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Общая сумма ущерба от паводка в Якутии, который длится уже три недели, превысила 1,186 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства охраны природы.
Ранее назначенный врио главы региона Айсен Николаев назвал ликвидацию последствий масштабного паводка первостепенной задачей для правительства региона. Как отметили в ведомстве, общая сумма ущерба станет известна после спада воды в населенных пунктах Среднеколымского и Верхнеколымского районов, где остаются подтопленными 134 дворовые территории.
"Предварительная сумма ущерба на сегодняшний день составляет более 1 186 млн рублей. Требуемая сумма из резервного фонда РФ на оказание пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи — 200,74 млн рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший объем средств потребуется на восстановление дорожного хозяйства — 724,9 млн рублей. Власти региона выделили из резервного фонда на ликвидацию ЧС порядка 99 млн рублей для оказания первичной помощи пострадавшим от стихии.
В Якутии действует режим ЧС федерального значения, в подтопленных районах работает шесть групп федеральных и региональных спасателей. На территории республики от паводка на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых реках пострадали 47 населенных пунктов в 12 районах и на территории Якутска. С начала паводка затоплено 1,3 тыс. жилых домов в 41 населенном пункте, в которых проживает более 4,4 тыс. человек.
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