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Более 60 жилых домов подтоплены паводком в двух поселениях в Якутии
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Более 60 жилых домов подтоплены паводком в двух поселениях в Якутии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Дальний Восток
ТАСС, 27 мая. Более 60 жилых домов и несколько социальных объектов подтоплены паводком в поселке Березовка и городе Среднеколымск в Якутии. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба главы и правительства региона.
"В поселке Березовка [Среднеколымского улуса] подтоплено 34 дворовые территории, семь жилых домов и пять социальных объектов. В пунктах временного размещения находятся 57 человек. В эвакопунктах в круглосуточном режиме работает бригада спасателей из десяти человек", — говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 детей, проживавших с семьями в подтопленных домах, эвакуировали вертолетом в поселок Сосновый Бор Нерюнгринского района. Их отправили в местный центр отдыха и оздоровления.
В региональном главке МЧС ТАСС сообщили, что в городе Среднеколымск подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта. В окрестностях аэропорта, по данным правительства Якутии, вода зашла в 57 жилых домов. Жителей отселили заранее, в эвакопунктах находятся десять человек. Сейчас в 75 км от Среднеколымска у острова Середниковский ведутся взрывные работы на ледовом заторе, параллельно в городе укрепляют дамбу.
Под угрозой подтопления находится поселок Жиганск — уровень воды в реке у поселения превысил критические отметки. Жилые дома пока не затронуты, подтоплен только продуктовый склад. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что от масштабного паводка на реках Якутии в 2018 году пострадали около 1,2 тыс. жилых домов в поселениях 11 районов региона. Затопило дома более 4 тыс. человек. По предварительным расчетам, ущерб оценивается в 960 млн рублей, ущерб дорогам — в 600 млн рублей.
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