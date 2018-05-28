Более 250 подворий остаются подтопленными в Якутии

ЯКУТСК , 28 мая. / ТАСС /. Более 250 подворий, в том числе 11 жилых домов, остаются подтопленными в восьми населенных пунктах Якутии , сообщили ТАСС в понедельник в госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

"По состоянию на 8:00 (02:00 мск) подтоплено 252 подворья в восьми населенных пунктах. Самая сложная ситуация в Среднеколымском и Верхнеколымском районах — в четырех населенных пунктах частично подтопило 143 дворовые территории. В Среднеколымске и Зырянке подтоплены взлетно-посадочные полосы аэропортов", — сказали в ведомстве.

В региональном управлении МЧС сообщили, что для мониторинга обстановки на реке Колыма в Среднеколымском районе планируется вылет воздушного судна Ми-8 АК «Полярные авиалинии». В подтопленных территориях открыты три пункта временного размещения (ПВР). «На период работы ПВР будет обеспечена охрана общественного порядка, дежурство медицинских работников и психологов. Мероприятия превентивного характера выполнены в полном объеме», — добавили в ведомстве.

В Якутии действует режим ЧС федерального значения, в подтопленных районах работает пять групп федеральных и региональных спасателей. Ранее сообщалось, что от масштабного паводка на реках Якутии в 2018 году пострадали около 1,2 тыс. жилых домов в поселениях 11 районов региона. Затопило дома более 4 тыс. человек. По предварительным расчетам, ущерб оценивается в 960 млн рублей, ущерб дорогам — в 600 млн рублей.