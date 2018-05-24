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«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири
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«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Горно-Алтайск стал первым в Сибири городом, где обеспечена комплексная защита населения и инфраструктуры от природных, техногенных и криминогенных рисков. «Ростелеком» по поручению Правительства Республики Алтай и администрацией Горно-Алтайска, запустил аппаратно-программный комплекс (АПК) «Безопасный город» в столице региона в промышленную эксплуатацию.
АПК «Безопасный город» объединил дежурно-диспетчерские, экстренно-оперативные службы и предприятия муниципального хозяйства Горно-Алтайска в единое информационное поле. Комплекс оперативно отрабатывает обращения граждан, анализирует системы мониторинга, обеспечивает прогноз, предупреждение и контроль за устранением последствий кризисных ситуаций и происшествий.
На территории города действуют пост мониторинга уровня воды и метеообстановки, сейсмопост, 15 камер интеллектуального видеонаблюдения, две камеры лесопожарного мониторинга. «Ростелеком» установил для информирования горожан пункт уличного оповещения. Светодиодный экран на проспекте Коммунистическом у парка Победы работает круглосуточно. Голосовым оповещением оборудованы 120 домофонов в 31 многоквартирном доме, где живут почти 10 тысяч человек.
Глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова отметила: «Сегодня в городе живет 64 тысячи человек, и население постоянно растет. Для нашей территории характерны резкое ухудшение погоды, землетрясения, лесные пожары, подъем уровня воды в реках. В этих условиях горожане требуют от власти более оперативного реагирования. Мы с „Ростелекомом“ приложили для создания такой модели управления большие усилия. Уникальность программного продукта в том, что он моделирует и прогнозирует развитие чрезвычайной ситуации, предлагает сценарии реагирования, при которых риски минимальны».
В АПК «Безопасный город» интегрированы и действующие в городе информационные системы, которые контролируют работу отопления, уличного освещения. Комплекс сопряжен с наружным видеонаблюдением, мониторингом транспортных средств и системой «112». В дежурно-диспетчерских и экстренно-оперативных службах Горно-Алтайска организовано двенадцать автоматизированных рабочих мест.
«Горно-Алтайск получил серьезный ресурс для предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут затронуть регион: землетрясения, пожары, аварии на объектах коммунального хозяйства. Если процесс станет необратимым, благодаря «Безопасному городу» мы успеем оповестить жителей и экстренные службы, чтобы избежать гибели людей и ликвидировать последствия», — комментирует начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Андрей Бурлаков.
Центр оперативного реагирования АПК «Безопасный город» находится в Единой дежурно-диспетчерской службе города (ЕДДС). Каждый житель Горно-Алтайска может передать информацию о происшествии на телефонный номер операторов ЕДДС 38822 5-12-16 или через интернет-портал www.safecity04.ru. Решение по конкретному обращению, а также оперативную обстановку в городе можно отслеживать в личном кабинете после регистрации на портале.
«Ростелеком» заключил муниципальный контракт с администрацией Горно-Алтайска в декабре 2016 года. «Процесс внедрения комплекса требовал серьезного внимания, оперативности решений и согласованности действий с местными органами власти, подрядными организациями, силовыми ведомствами. В итоге мы передали администрации города комплексную многоуровневую систему повышения общественной безопасности. Решение можно использовать и в других районах Республики Алтай для создания единой системы защиты населения в регионе», — прокомментировал проект директор продуктового офиса «Умный город» Дмитрий Гуртов.
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