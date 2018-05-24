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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших во время ЧП на Свиязева
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших во время ЧП на Свиязева 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на улице Свиязева. Всего пострадали четыре человека.
«Один находится в городской больнице № 21, состояние тяжелое, стабильное, ожоги тела составляют 20%; двое пострадавших в МСЧ № 9, один из них получил отравление продуктами горения, состояние удовлетворительное, у второго пострадавшего — ушибленная рана, находится на амбулаторном долечивании; один госпитализированный находится в МСЧ № 11, перелом, состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении министерства.
Напомним, взрыв газа и пожар произошёл 23 мая поздно вечером. От взрыва пострадал третий подъезд. Очевидцы изначально сообщали о семерых пострадавших. Однако по окончательным данным травмы зафиксированы у четверых жильцов.
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