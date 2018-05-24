Пожароопасная ситуация в Курганской области остается напряженной

За трое суток в ходе ликвидации пожаров на зауральскую землю сброшено 195 тонн воды. Пожароопасная ситуация в Курганской области остается напряженной, однако, благодаря усиленной и планомерной работе ее удалось стабилизировать. В настоящее время пожаров, угрожающих населенным пунктам, нет.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, на территории уже четвертые сутки продолжает работать авиация МЧС России (вертолет МИ-8 с водосливным устройством Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, прибывший из аэропорта «Кольцово» г. Екатеринбург ), уже осуществил 9 вылетов, в ходе которых 65 сбросов воды (общим количеством в 195 тонн). В первую очередь, его работа осуществляется в районах с наиболее сложной пожарной обстановкой: его задействовали для тушения крупных ландшафтных пожаров, расположенных вблизи населённых пунктов Косулино, Чесноковка и Белоярское Щучанского района Курганской области. Сегодня работа авиации МЧС спланирована в Далматовском, Катайском и Щучанском районах. Также продолжает деятельность по ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Курганской области, оперативно дислоцируемая по всей территории Зауралья в районы, где возникают наиболее крупные возгорания. Силы и средства Главного управления МЧС России по Курганской области и Центра управления в кризисных ситуациях продолжают функционировать в режиме повышенной готовности; отрядов федеральной противопожарной службы области, специализированной пожарно-спасательной части и испытательной пожарной лаборатории — в режиме чрезвычайной ситуации.

С 20 мая режим «Чрезвычайная ситуация» действует на территории Щучанского района, в границах с. Мыркайское Мишкинского района, а с 23 мая и на территории Катайского района. В настоящее время двадцати шести муниципалитетам присвоен повышенный класс пожароопасности.