Три человека погибли за ночь при пожарах в Омской области

деревне Орловка сгорел частный дом, где погиб его 40-летний хозяин. Предварительно, причиной возгорания стало курение в постели.

Чуть ранее в городе Таре от отравления угарным газом скончались две девушки, которые распивали в квартире алкоголь. Другие жильцы дома не пострадали. Следствие ведет проверку по фактам случившегося и устанавливает их причины.

Серьезный пожар в жилом доме произошел в Санкт‐Петербурге. Кадры с места событий попали в YouTube.