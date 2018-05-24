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Три человека погибли за ночь при пожарах в Омской области
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Три человека погибли за ночь при пожарах в Омской области 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Два крупных пожара произошли ночью в Омской области. В них погибли три человека, сообщили в областном ГСУ СК.
В деревне Орловка сгорел частный дом, где погиб его 40-летний хозяин. Предварительно, причиной возгорания стало курение в постели.
Чуть ранее в городе Таре от отравления угарным газом скончались две девушки, которые распивали в квартире алкоголь. Другие жильцы дома не пострадали. Следствие ведет проверку по фактам случившегося и устанавливает их причины.
Серьезный пожар в жилом доме произошел в Санкт‐Петербурге. Кадры с места событий попали в YouTube.
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