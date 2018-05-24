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На восстановление Астаны после урагана потребуется $70 тысяч
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На восстановление Астаны после урагана потребуется $70 тысяч 

Мир24 1 час назад
В Казахстане подсчитывают ущерб, который нанес разрушительный ураган Астане. По предварительным данным, на восстановление города потребуется более 700 тысяч долларов, информирует телеканал «МИР 24».
По словам сотрудников Департамента чрезвычайных служб города, за минувшие сутки на линию поступило около 900 звонков от пострадавших. Стихия, которую жители столицы назвали «апокалипсисом», нанесла ощутимый урон: были повреждены фасады 24 многоквартирных жилых домов и 23-х социальных объектов, повалено более девяти тысяч метров ограждений.
Для контроля ситуации был организован оперативный штаб. К такому стремительному развитию событий, по словам самих сотрудников департамента, они не были готовы.
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