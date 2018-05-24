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Пермские следователи разберутся, из-за чего произошёл взрыв и пожар в жилом доме
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Пермские следователи разберутся, из-за чего произошёл взрыв и пожар в жилом доме 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Следственное управление Прикамья выяснит, из-за чего произошли взрыв и пожар в жилом доме по улице Свиязева, 50/1 в Перми. По факту ЧП, в котором пострадали четыре человека, начали проводить проверку.
— Место происшествия осматривают следователи-криминалисты. Также они опрашивают очевидцев и проводят другие следственные действия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо в отказе от возбуждения, — сообщили в СУ СУ РФ по Пермскому краю.
Взрыв в пятиэтажке в Индустриальном районе Перми произошел около 22:30 23 мая. Взрывной волной в нескольких квартирах выбило окно, в других заклинило двери. После взрыва в здании начался пожар. По одной из версий, причиной стал газовый баллон, но официально эти сведения пока не подтверждены. Жильцов третьего подъезда, где находился эпицентр взрыва, разместили в профилактории «Гармония». Часть людей уехали к родственникам. Мы следили, как развиваются события на месте ЧП, в режиме онлайн.
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