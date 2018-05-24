СМИ: первая в 2018 году группа жителей Курил прибыла в Японию по безвизовому обмену

ТОКИО, 24 мая. / ТАСС /. Первая в 2018 году группа россиян из числа жителей южных Курильских островов в составе 60 человек прибыла в четверг в Японию в рамках безвизового обмена между двумя государствами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что большую часть группы составляют ученики средних и старших классов вместе с преподавателями. В ходе пребывания в Японии россияне посетят Музей мира в Хиросиме — одном из двух японских городов, пострадавших от американских атомных бомбардировок в 1945 году.

Безвизовая поездка продлится до 29 мая.

Визиты на безвизовой основе такого рода проводятся с 1991 года. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.