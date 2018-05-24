Пожарные потушили возгорание на стройке в Москве

Вечером в экстренные службы Москвы поступило сообщение о пожаре на стройке многоэтажного здания, расположенного по адресу Нововатутинский проспект дом 10. Вскоре спасатели ликвидировали огонь, сообщила пресс‐служба МЧС

Очевидцам удалось зафиксировать на видео момент, когда на крыше стилобатной части многоэтажного объекта загорелась куча строительного мусора. Как позже отметили представители МЧС, возгорание произошло на площади 15 квадратных метров. Над постройкой поднялся столб черного дыма. Пострадавших в результате происшествия нет.

23 мая мы писали о другом пожаре. В деревне Андреевка подмосковного Солнечногорского района загорелся жилой дом. Прибывшие на место специалисты МЧС эвакуировали из здания 14 человек.

Пожарные потушили огонь спустя 20 минут после прибытия. Они отметили, что пламя распространилось на площади в 25 квадратных метров.