Жильцам разрешили вернуться домой после взрыва газа в многоэтажке в Перми 

Последствия взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме продолжают устранять в Перми. Жильцов, которых ранее эвакуировали, начали пускать в квартиры. Исключение — третий подъезд, где и произошло ЧП. Об этом «Интерфаксу» сообщили в городском управлении МЧС. В больницах остаются три человека. Еще одному пострадавшему наложили гипс, он продолжит лечение амбулаторно. Бытовой газ взорвался в одной из квартир в жилом доме в Перми накануне вечером. После этого в здании начался пожар. Жильцов эвакуировали, пострадали четыре человека. Расследование инцидента продолжается.