Ещё
Пожар в пермском жилом доме ликвидирован, погибших нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар в пермском жилом доме ликвидирован, погибших нет 

РИА «ФедералПресс» 19 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возгорание в доме на улице Свиязева 50/1 ликвидировано, сообщает пресс-служба пермского краевого ГУ МЧС РФ. В службе спасения уточнили, что погибших нет. Четверо пострадавших доставлены в больницы города, сообщил краевой Минздрав. Информация о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома поступила в МЧС в 22.35 местного времени. Горение было ликвидировано в 23.12. Причины пожара устанавливаются. Одна из версий — взрыв бытового газа. Очевидцы сообщает о сильном хлопке, которым сопровождался пожар.
Фото: 59.mchs.gov.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Перми на пожаре в доме на улице Свиязева пострадали четыре человека На аэродроме под Пермью загорелся МиГ-31 На борту разбившегося на Кубе самолета россиян не было
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро277
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль153
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль118
У Иерусалима отбирают «Евровидение»42
Подробности трагедии на Кубани и другие события дня13
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение