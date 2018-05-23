Пожар в пермском жилом доме ликвидирован, погибших нет 

Возгорание в доме на улице Свиязева 50/1 ликвидировано, сообщает пресс-служба пермского краевого ГУ МЧС РФ. В службе спасения уточнили, что погибших нет. Четверо пострадавших доставлены в больницы города, сообщил краевой Минздрав. Информация о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома поступила в МЧС в 22.35 местного времени. Горение было ликвидировано в 23.12. Причины пожара устанавливаются. Одна из версий — взрыв бытового газа. Очевидцы сообщает о сильном хлопке, которым сопровождался пожар.
Фото: 59.mchs.gov.ru