Медики сообщили о четверых пострадавших при взрыве на Свиязева в Перми 

Стало известно о четырёх пострадавших в ЧП в доме 50/1 на улице Свиязева в Перми.
«После взрыва на Свиязева сейчас оказывают помощь четверым пострадавшим. У них различные травмы, в том числе отравление угарным газом, у одного из пострадавших ожоги (насколько обширные пока не установили). Трое госпитализированы в медучреждения города, одному оказывают помощь в медпункте», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» главный врач станции скорой медицинской помощи Перми Евгений Камкин.
Напомним, ЧП произошло вечером 23 мая. Соцсети сообщили о том, что в Индустриальном районе Перми произошёл взрыв и есть погибшие. МЧС опровергло данные, сообщив, что есть пострадавшие, а причины ЧП пока не установлены.