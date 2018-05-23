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МЧС опроверг информацию о погибших при ЧП на Свиязева в Перми
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МЧС опроверг информацию о погибших при ЧП на Свиязева в Перми 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В социальных сетях сообщили о погибших при взрыве в Индустриальном районе Перми, однако МЧС эту информацию не подтверждает.
В социальных сетях появилась информация о взрыве баллона с газом в доме на Свияхева, 50/1 в Индустриальном районе. Пользователи публикуют фото с места происшествия, а очевидцы пишут, что жилой дом эвакуируют и сообщают о двух погибших и пострадавших. В МЧС эту информацию не подтверждают. «В 22.35 23 мая поступило сообщение о пожаре. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, — сообщили корреспонденту „АиФ-Прикамье“ в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Сотрудники МЧС тушат пожар по второму номеру. Известно о двух пострадавших, погибших нет. Сейчас устанавливается, был ли хлопок, и, соответственно, взрыв газа». В Министерстве здравоохранения пока не готовы сообщить точные данные о пострадавших.
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