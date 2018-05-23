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В Перми произошел взрыв газа в жилом доме
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В Перми произошел взрыв газа в жилом доме 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Индустриальном районе Перми произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме, сообщает 59.ru.
Отмечается, что взрыв и пожар произошли на втором этаже дома, в подъезде были выбиты стекла. По словам источника портала, «сложились» внутренние стены двух квартир, внешние стены дома не были повреждены.
Жильцы подъезда были эвакуированы. На месте происшествия развернут оперативный штаб, к дому прибыл глава Перми Дмитрий Самойлов.
По информации МЧС, в результате взрыва пострадали два человека, погибших нет.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в московском районе Тропарево-Никулино взорвался газовый баллон. В результате инцидента никто не пострадал.
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