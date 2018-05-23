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В Испании погибли четыре человека из-за взрыва на пиротехническом складе
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В Испании погибли четыре человека из-за взрыва на пиротехническом складе 

РИА Новости 1 час назад
МАДРИД, 23 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, как минимум 12 получили ранения в результате взрыва на незаконном пиротехническом складе в жилом доме в испанском муниципалитете Туй (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия), сообщает агентство Europa Press.
Официально экстренные службы Галисии пока подтверждают, что погиб один человек, 12 ранены. Местные СМИ со ссылкой на заместителя председателя правительства автономного сообщества Галисия Альфонсо Руэду сообщают об одном погибшем и 28 раненых.
Взрывная волна накрыла территорию в несколько километров, а расположенные поблизости дома и припаркованные радом машины сильно пострадали.
"Есть много практически разрушенных домов. Пожарные начнут разбирать завалы. Надо работать крайне осторожно, поскольку могут быть новые взрывы", — заявил Руэда.
Как сообщил мэр Туя Васкес Падин, склад был незаконным и находился в жилом доме.
Грохот от взрывов был слышен за много километров, а в небо поднимался большой столб дыма.
На месте работают спасательные службы, специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ и медики.
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