В Подмосковье из горящего дома эвакуировали 14 человек

"В поселке Андреевка горит квартира на девятом этаже 17-этажного жилого дома", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за угрозы огня из здания были эвакуированы 14 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ , сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16.00. Усилиями спасателей в 16.21 возгорание на площади 25 квадратных метров удалось локализовать, а в 16.32 — ликвидировать открытое горение.

Борьбу с огнем вели 23 человека и шесть единиц техники.