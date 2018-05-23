В Подмосковье из горящего дома эвакуировали 14 человек 

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек эвакуировали из-за пожара в квартире 17-этажного жилого дома в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"В поселке Андреевка горит квартира на девятом этаже 17-этажного жилого дома", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за угрозы огня из здания были эвакуированы 14 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16.00. Усилиями спасателей в 16.21 возгорание на площади 25 квадратных метров удалось локализовать, а в 16.32 — ликвидировать открытое горение.
Борьбу с огнем вели 23 человека и шесть единиц техники.