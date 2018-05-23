В Мытищах в 2018 году отремонтируют около трети всей дорожной сети городского округа

В городском округе Мытищи Подмосковье стартовал ремонт дорог, в этом году ремонт пройдет на 200 участках протяженностью 107 километров, это почти треть дорожной сети муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В текущем ремонтном сезоне заменят асфальтобетонное покрытие на 11 участках региональных дорог общей протяженностью 35 километров и 189 участках муниципальной сети автодорог протяженностью 72 километра. Таким образом в Мытищах будет отремонтировано около 30% от всей протяженности дорожной сети в муниципалитете. Объем финансирования из Дорожного фонда Московской области на ремонт муниципальных автодорог Мытищ составляет 356 миллионов рублей», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков

По итогам народного голосования на портале «Добродел» в Мытищах отремонтируют 17 участков автодорог: Жостово — Чивирево с 0 по 3,6 километр; улицы 2-ю Крестьянскую (0,46 километра), 2-ю Песчаную (0,23 километра), Кропоткинский проезд (1,05 километра), Угольную (0,59 километра), Фрунзе (0,43 километра), 1-й Силикатный переулок (0,32 километра) в Мытищах; улицы Лесную (0,17 километра), Луговую (0,34 километра), Светлую (0,49 километра), Северную (0,61 километра), Третьякова (0,17 километра) в поселке Вешки; улицы Огородную (0,28 километра), проезд от участка 232 на Огородной до улицы Вешкинской (0,1 километра) в деревне Ховрино; улицу Широкую (от Осташковского шоссе до КПП — 0,15 километра) в деревне Беляниново; улицы Колхозную (1,19 километра), проезд от Колхозной до Шоссейной улицы (0,12 километра) в деревне Челобитьево.

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Мытищах в полном объеме завершено устройство дорожного покрытия на двух участках Осташковского шоссе — с 0 по 0,5 километр и с 1,1 по 13,4 километр. Здесь в ближайшее будет нанесена дорожная разметка.

Также асфальтобетонное покрытие заменено на участке региональной дороги А-104 ( Москва Дмитров — Дубна) — Новоалександрово с 0 по 1,6 километр. В настоящее время на участке проводятся работы по устройству обочин.

Идет укладка асфальтобетонного покрытия на участках дорог: А-104 — Новосельцево с 0 по 3,7 километр, Хлебниково — Рогачево — Луговая с 1,7 по 3,9 километр и Волковском шоссе с 0 по 2,1 километр.