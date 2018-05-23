Более 100 км автодорог отремонтируют в городском округе Мытищи до конца года

Ремонт 200 участков дорог общей протяженностью 107 км будет проведен в 2018 г. в городском округе Мытищи , сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Мытищи стартовал ремонт дорог. В 2018 г. дорожникам предстоит выполнить ремонт 200 участков общей протяженностью 107 км», — говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков уточнил, что в текущем ремонтном сезоне заменят асфальтобетонное покрытие на 11 участках региональных дорог общей протяженностью 35 км и 189 участков муниципальной сети автодорог протяженностью 72 км. «Таким образом, в Мытищах будет отремонтировано около 30% от всей протяженности дорожной сети в муниципалитете. Объем финансирования из дорожного фонда Московской области на ремонт муниципальных автодорог Мытищ составляет 356 млн руб.», — отметил И. Тресков.

В пресс-службе добавили, что по итогам народного голосования на портале «Добродел» в городском округе Мытищи будут отремонтированы 17 участков автодорог «Жостово-Чивирево» с 0 км по 3,6 км; в Мытищах — ул. 2-я Крестьянская (0,46 км), ул. 2-я Песчаная (0,23 км), Кропоткинский проезд (1,05 км), ул. Угольная (0,59 км), ул. Фрунзе (0,43 км), 1-й Силикатный пер. (0,32 км); в пос. Вешки — ул. Лесная (0,17 км), ул. Луговая (0,34 км), ул. Светлая (0,49 км), ул. Северная (0,61 км), ул. Третьякова (0,17 км); дер. Ховрино — ул. Огородная (0,28 км), проезд от ул. Огородная, участок 232 до ул. Вешкинская (0,1 км); дер. Беляниново — ул. Широкая (от Осташковского шоссе до КПП) (0,15 км); дер. Челобитьево — ул. Колхозная (1,19 км), проезд от ул. Колхозная до ул. Шоссейная (0,12 км).

«В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. в городском округе Мытищи в полном объеме завершено устройство дорожного покрытия на двух участках Осташковского шоссе с 0 км по 0,5 км и с 1,1 км по 13,4 км. Здесь в ближайшее будет нанесена дорожная разметка. Также асфальтобетонное покрытие заменено на участке региональной дороги А104 «Москва-Дмитров-Дубна»-Новоалександрово с 0 км по 1,6 км. В настоящее время на участке проводятся работы по устройству обочин. Идет укладка асфальтобетонного покрытия на участках дорог: А104 «Москва-Дмитров-Дубна»-Новосельцево с 0 км по 3,7 км, «Хлебниково-Рогачево»-Луговая с 1,7 км по 3,9 км и Волковское шоссе с 0 км по 2,1 км», — указано в сообщении.