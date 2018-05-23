Ещё
В июне откроется 200-километровый участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"У США осталось 10 лет и они готовы на все"
"У США осталось 10 лет и они готовы на все"

В июне откроется 200-километровый участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург 

Москва меняется 36 минут назад
Фото: Москва меняется
Участок скоростной платной трассы Москва-Санкт-Петербург откроют в июне 2018 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе «Автодора».
«В июне откроется для движения 200-километровый участок М11 в Тверской и Новгородской областях (334 км-543 км). Он станет продолжением действующих участков М11 в Тверской области (50 км в обход Торжка и 70 км в обход Вышнего Волочка). Таким образом, будет обеспечен сквозной проезд по 330 км новой автомагистрали (с 208 км по 543 км). Для сквозного проезда всего участка, а это практически половина всей М11, уже определены тарифы», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что расчетная скорость по дороге составит 150 км/ч.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
Сообщение В июне откроется 200-километровый участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
МЧС Москвы опубликовало экстренное предупреждение Около 13 тыс. куб. метров снега вывезено с автодорог Подмосковья По Филевской линии метро от «Киевской» до «Кунцевской» не будут ходить поезда в выходные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»251
Киев заявил о больших потерях ополченцев181
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой77
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков701
Экс-супруга Пескова выходит замуж60
Видео
03:14
Самойлова опубликовала автобиографию «для взрослых»
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
00:31
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку
Украина Происшествия
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
03:37
Захарова предъявила Британии обвинение по Скрипалям
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение