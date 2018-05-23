Участок скоростной платной трассы Москва-Санкт-Петербург откроют в июне 2018 года. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе «Автодора».
«В июне откроется для движения 200-километровый участок М11 в Тверской и Новгородской областях (334 км-543 км). Он станет продолжением действующих участков М11 в Тверской области (50 км в обход Торжка и 70 км в обход Вышнего Волочка). Таким образом, будет обеспечен сквозной проезд по 330 км новой автомагистрали (с 208 км по 543 км). Для сквозного проезда всего участка, а это практически половина всей М11, уже определены тарифы», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что расчетная скорость по дороге составит 150 км/ч.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Пьер Тимохин / Москва меняется
Сообщение В июне откроется 200-километровый участок трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург появились сначала на Москва Меняется.