Сильный ветер повредил купол мечети в Алматы

Сильный ветер повредил облицовку купола мечети «Байкен» в Алматы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

Скорость порывов достигала 15 м/с. По свидетельствам очевидцев, с купола начала падать плитка. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«В 14.40 (11.40 мск) из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с произошел срыв наружной облицовки купола мечети «Байкен» на площади, по предварительной информации, десять квадратных метров», — уточнил Иманкулов

Напомним, накануне ураган обрушился на Астану . Стихия бушевала всего 15 минут, но успела нанести серьезный ущерб городу — порывы ветра валили башенные краны, повреждали здания и переворачивали автомобили. В местном аэропорту самолет буквально сдуло с взлетно-посадочной полосы — пассажиры отделались испугом.

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