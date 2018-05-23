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Сильный ветер повредил купол мечети в Алматы
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Сильный ветер повредил купол мечети в Алматы 

Мир24 1 час назад
Сильный ветер повредил облицовку купола мечети «Байкен» в Алматы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.
Скорость порывов достигала 15 м/с. По свидетельствам очевидцев, с купола начала падать плитка. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
«В 14.40 (11.40 мск) из-за сильного ветра скоростью до 15 м/с произошел срыв наружной облицовки купола мечети «Байкен» на площади, по предварительной информации, десять квадратных метров», — уточнил Иманкулов.
Напомним, накануне ураган обрушился на Астану. Стихия бушевала всего 15 минут, но успела нанести серьезный ущерб городу — порывы ветра валили башенные краны, повреждали здания и переворачивали автомобили. В местном аэропорту самолет буквально сдуло с взлетно-посадочной полосы — пассажиры отделались испугом.
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