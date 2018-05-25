МЧС сообщило о сокращении числа происшествий в Подмосковье

"С 2015 года наблюдается снижение количества происшествий — если в 2015 их число составляло больше 16 тысяч, в 2016 — 15,3 тысячи, в 2017 — 13 тысяч. Соответственно происходит снижение и количества пострадавших и погибших", — приводятся в сообщении слова начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина

По его словам, количество техногенных происшествий снизилось на 6%, количество погибших — на 17,2%. В 2017 году было проведено около 8 тысяч надзорно-профилактических мероприятий.

"В настоящее время на территории области расположено более 95 тысяч объектов защиты — за 2017 год было проверено около 7 тысяч, в результате которых выявлено порядка 25 тысяч нарушений, надо отметить, что около 23 тысяч из этих нарушений уже устранены", — отметил Полетыкин.