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Яквинта может получить шесть лет тюрьмы за связи с мафией
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Яквинта может получить шесть лет тюрьмы за связи с мафией 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта может сесть в тюрьму на шесть лет. Его подозревают в связях с мафией.
Как сообщает Football Italia, еще в 2015 году ему предъявили обвинение в нелегальном хранении оружия и в связях с «Ндагенте» — калабрийской мафией. В связях с мафиози подозревается не только сам игрок, но и его отец. Всего по этому делу проходят более 140 человек.
Теперь же стало известно, какое наказание могут получить фигуранты дела. 38-летнему футболисту грозит шесть лет тюрьмы, для его отца прокуратура требует 19 лет. Указано, что «Ндагенте», в частности незаконно, получала прибыль от проектов, направленных на реконструкцию в регионе Эмилия-Романья после землетрясения.
Нападающий завершил карьеру в 2012 году.
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