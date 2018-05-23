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Экс-футболист «Ювентуса» Яквинта рискует оказаться в тюрьме из-за мафии
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"У США осталось 10 лет и они готовы на все"

Экс-футболист «Ювентуса» Яквинта рискует оказаться в тюрьме из-за мафии 

Вести.Ru 1 час назад
Бывший футболист туринского «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта рискует получить тюремный срок за связь с калабрийской мафией. Известно, что помимо самого экс-игрока итальянские органы подозревают его отца, а также еще 140 человек.
Ранее в 2015 году Яквинте было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, а также в возможных махинациях с представителями одной из итальянских криминальных группировок «Ндагенте», о чем сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Football Italia. Бывшему футболисту грозит шестилетний срок, а его отцу — 19 лет.
Сообщается, что мафия нелегальным путем получала деньги, которые предназначались для реконструкции региона Эмилия-Романья после прошедших землетрясений.
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