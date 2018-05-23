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Ветер повредил кровли как минимум трех зданий в Омской области
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Ветер повредил кровли как минимум трех зданий в Омской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Крыши как минимум трех зданий, в том числе школы, повреждены порывистым ветром в Омской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. «В результате повреждены кровли офисного здания в Омске, средней школы в селе Хлебодаровка, дома культуры в деревне Гауф», — сказал собеседник агентства. Пострадавших нет. По словам источник, учебный процесс в школе не нарушен.
В свою очередь в Главном управлении МЧС России по Омской области сообщили, что в оперативные службы поступают сообщения, связанные с сильным ветром. «Они касаются сорванных крыш, упавших деревьев, слабо закрепленных конструкций и обрывов линий электропередач. Все сообщения переданы в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска и муниципальных районов», — сообщили в ГУ МЧС.
Обь-Иртышский гидрометцентр объявил на 23 мая штормовое предупреждение из-за ветра с порывами до 26 м/с.
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