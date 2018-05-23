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Новая дежурная часть транспортной полиции открылась в аэропорту Внуково
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Новая дежурная часть транспортной полиции открылась в аэропорту Внуково 

Агентство «Москва» 1 час назад
«В линейном отделе МВД России в аэропорту Внуково состоялось торжественное открытие новой дежурной части. Для удобства пассажиров, а также оперативного реагирования на поступающие сообщения о происшествиях она расположена на цокольном этаже терминала D», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в предоставленных аэропортом Внуково помещениях осуществлен ремонт в соответствии с требованиями ведомственных приказов, ремонт служебных кабинетов, также установлено необходимое оборудование для связи, видеонаблюдения, пожарная и охранная сигнализации и многое другое. «Очень важно в достойных условиях обеспечивать безопасность на объектах аэровокзального комплекса Внуково, поэтому мы постарались создать комфортные условия для несения службы сотрудникам транспортной полиции», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров АО «Международный аэропорт „Внуково“ Виталия Ванцева.
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