В Донецке прогремел взрыв

В среду, 23 мая, в центре Донецка произошел взрыв в маршрутке. Об этом сообщает 62.ua.

В момент взрыва автобус ехал в районе проспекта Ильича. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным Don-News, речь идет не о взрыве, а о возгорании: если бы произошел взрыв, то в автобусе были бы выбиты стекла.

Накануне, 22 мая, в городе Дебальцево, расположенном в 74 километрах от Донецка, произошел взрыв в рейсовом автобусе. Жертвой взрыва стал один человек, двое пострадали. В ДНР причиной случившегося назвали гранату, которую подросток случайно выронил в салоне автобуса.