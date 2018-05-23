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В Донецке прогремел взрыв
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Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков

В Донецке прогремел взрыв 

Рамблер 1 час назад
В среду, 23 мая, в центре Донецка произошел взрыв в маршрутке. Об этом сообщает 62.ua.
В момент взрыва автобус ехал в районе проспекта Ильича. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
По данным Don-News, речь идет не о взрыве, а о возгорании: если бы произошел взрыв, то в автобусе были бы выбиты стекла.
Накануне, 22 мая, в городе Дебальцево, расположенном в 74 километрах от Донецка, произошел взрыв в рейсовом автобусе. Жертвой взрыва стал один человек, двое пострадали. В ДНР причиной случившегося назвали гранату, которую подросток случайно выронил в салоне автобуса.
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