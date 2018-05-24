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Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области
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Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МЧС.
Стихия будет бушевать до конца дня 24 мая, а также ночью и днём 25 мая. Синоптики предупреждают южноуральцев о шквалистом усиление ветра до 25 м/с. Кроме того, в регионе в ближайшие сутки пройдут сильные дожди. Ожидается также крупный град.
«При сильном ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов. Закройте окна, — советуют спасатели. — Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач».
Во время сильных дождей южноуральцам также рекомендуют воздержаться от поездок на автомобильном транспорте. Не желательно оставлять детей одних в квартире.
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Южноуральцев предупредили о сильном ветре 20 мая В Челябинске готовятся к новому шторму Предупреждение о сильном ветре на Южном Урале продлено до 22 мая
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