Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

Стихия будет бушевать до конца дня 24 мая, а также ночью и днём 25 мая. Синоптики предупреждают южноуральцев о шквалистом усиление ветра до 25 м/с. Кроме того, в регионе в ближайшие сутки пройдут сильные дожди. Ожидается также крупный град.

«При сильном ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов. Закройте окна, — советуют спасатели. — Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач».

Во время сильных дождей южноуральцам также рекомендуют воздержаться от поездок на автомобильном транспорте. Не желательно оставлять детей одних в квартире.