Ещё
Вспыхнувший в Энгельсе пожар увидели в Саратове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль

Вспыхнувший в Энгельсе пожар увидели в Саратове 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Масштабный пожар, разгоревшийся в Энгельсе, был заметен даже в соседних городах. Например, пламя увидели в Саратове, который расположен в 11 километрах, сообщило местное издание «Версия Саратов».
Возгорание произошло вечером в среду, 23 мая. Согласно информации очевидцев, огонь вспыхнул на пустыре, заросшем камышом.
Площадь пожара — около гектара. Сообщается, что соседним жилым домам ничего не угрожает. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Саратовцы отмечают в социальных сетях, что столб дыма заметен даже с противоположного берега Волги.
В городе Белогорске Амурской области огнеборцы спасли от пожара четырех человек, среди которых двое детей. Еще пять человек пожарные эвакуировали. Причину возгорания устанавливают специалисты.
360tv.ru: последние новости
Увеличилось число жертв авиакатастрофы на Кубе СМИ: врачи рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе на Кубе Во время шторма на Шри‐Ланке погибли три человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина без ВДВ, подробности трагедии на Кубани и другие события дня11
Скрипаль дала первое после отравления интервью195
Россию обязали выплатить 2 млрд евро75
Госсекретарь США пригрозил России160
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ628
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение