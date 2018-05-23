Вспыхнувший в Энгельсе пожар увидели в Саратове 

Масштабный пожар, разгоревшийся в Энгельсе, был заметен даже в соседних городах. Например, пламя увидели в Саратове, который расположен в 11 километрах, сообщило местное издание «Версия Саратов».
Возгорание произошло вечером в среду, 23 мая. Согласно информации очевидцев, огонь вспыхнул на пустыре, заросшем камышом.
Площадь пожара — около гектара. Сообщается, что соседним жилым домам ничего не угрожает. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Саратовцы отмечают в социальных сетях, что столб дыма заметен даже с противоположного берега Волги.
В городе Белогорске Амурской области огнеборцы спасли от пожара четырех человек, среди которых двое детей. Еще пять человек пожарные эвакуировали. Причину возгорания устанавливают специалисты.