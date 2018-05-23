Ещё
Самолет Москва-Уфа совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет Москва-Уфа совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сегодня, 22 мая 2018 года, в 11 часов 47 минут в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) совершило вынужденную посадку воздушное судно Boeing 737 Авиакомпании Utair.
Самолет выполнял рейс Внуково (Москва) — Уфа.
По предварительным данным причиной вынужденной посадки явился отказ правого генератора воздушного судна.
На борту самолета находилось 85 пассажиров и 6 членов экипажа.
Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. В настоящее время авиапассажиры находятся в аэропорту Стригино. Никто из них не пострадал.
Соблюдение прав пассажиров на предоставление комплекса бесплатных услуг в воздушной гавани на время задержки, вынужденной посадки проконтролировано Нижегородской транспортной прокуратурой, нарушений действующего законодательства в этой части не выявлено.
В 17 часов авиапассажиры отправились в пункт назначения на резервном воздушном судне, предоставленном названным авиаперевозчиком.
ufa1.ru: последние новости
Синоптики предупреждают: в Башкирии ударят заморозки Уфимские следователи накажут пластического хирурга, чья пациентка умерла после операции В Башкирии трактор насмерть переехал женщину
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева330
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой76
Появились подробности кровавого убийства на Кубани566
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума49
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков162
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
07:50
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
Политика
00:43
Волочкову пристыдили за вульгарность
Шоу-бизнес
02:40
Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение