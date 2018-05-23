Самолет Москва-Уфа совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде

Сегодня, 22 мая 2018 года, в 11 часов 47 минут в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) совершило вынужденную посадку воздушное судно Boeing 737 Авиакомпании Utair

По предварительным данным причиной вынужденной посадки явился отказ правого генератора воздушного судна.

На борту самолета находилось 85 пассажиров и 6 членов экипажа.

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. В настоящее время авиапассажиры находятся в аэропорту Стригино. Никто из них не пострадал.

Соблюдение прав пассажиров на предоставление комплекса бесплатных услуг в воздушной гавани на время задержки, вынужденной посадки проконтролировано Нижегородской транспортной прокуратурой, нарушений действующего законодательства в этой части не выявлено.

В 17 часов авиапассажиры отправились в пункт назначения на резервном воздушном судне, предоставленном названным авиаперевозчиком.