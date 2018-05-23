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В Китае самолет совершил экстренную посадку
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В Китае самолет совершил экстренную посадку 

Российская Газета 1 час назад
В китайском городе Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Xiamen Air.
Как сообщает РИА Новости, причиной преждевременной посадки стала техническая неисправность.
Самолет совершал рейс MF8268 из Урумчи в Цзинань. Он вылетел в 10​​​:33 по местному времени (05:33 мск).
В 12:05 (07:05 мск) он был вынужден вернуться в международный аэропорт Урумчи.
На борту находились 144 пассажира. Все они находятся в безопасности.
Техперсонал изучает неисправность. Для продолжения рейса готовится другое воздушное судно.
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