В тюменском селе во время пожара погиб мужчина

Предварительной причиной пожара в ведомстве называют неосторожное обращение с огнем во время курения.

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