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В тюменском селе во время пожара погиб мужчина
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В тюменском селе во время пожара погиб мужчина 

72.ru 49 минут назад
Фото: 72.ru
Трагический пожар произошел накануне, 22 мая, в селе Королево, что находится в нескольких сотнях километрах от Тюмени.
— Сообщение о возгорании квартиры в двухквартирном доме поступило нам в 21.29. На место происшествия направились две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Огонь потушили через 15 минут. К сожалению, в этом пожаре погиб мужчина 1953 года рождения, — рассказали 72.ru в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Предварительной причиной пожара в ведомстве называют неосторожное обращение с огнем во время курения.
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