Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Эквадора

Кито, 23 мая / Синьхуа / — Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в провинции Имбабура на севере Эквадора . Информации о человеческих жертвах и материальном ущербе пока не поступало.

Согласно Институту геофизики Эквадора, землетрясение произошло в 08:36 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура, гипоцентр залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались не только в Имбабуре, но также и в соседней провинции Пичинча. Жители столицы Кито выбегали из зданий на улицу.

На территории Эквадора, расположенного на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, находится множество вулканов. В стране часто происходят землетрясения и извержения. —0—