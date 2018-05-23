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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Эквадора
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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Эквадора 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Кито, 23 мая /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в провинции Имбабура на севере Эквадора. Информации о человеческих жертвах и материальном ущербе пока не поступало.
Согласно Институту геофизики Эквадора, землетрясение произошло в 08:36 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура, гипоцентр залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались не только в Имбабуре, но также и в соседней провинции Пичинча. Жители столицы Кито выбегали из зданий на улицу.
На территории Эквадора, расположенного на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, находится множество вулканов. В стране часто происходят землетрясения и извержения. —0—
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