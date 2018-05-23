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На Средний Урал идет ураган
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"У США осталось 10 лет и они готовы на все"
"У США осталось 10 лет и они готовы на все"

На Средний Урал идет ураган 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
24 мая на территории Свердловской области прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду, местами пройдут дожди и грозы. Оповещение о возможных природных катаклизмах разослало региональное ГУ МЧС, передает "Уралинформбюро".
Следует напомнить, что шквалистый ветер накрывал регион 20 и 22 мая. В воскресенье порывы достигали 27 метров в секунду. Ветер ломал деревья, срывал крыши и обрывал провода. Без электричества осталось более 33 000 человек.
Штормовые предупреждения объявлены в Тюменской, Курганской и Челябинской областях, а также Пермском крае.
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