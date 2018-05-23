Хотите избежать пробок в поездке на дачу? Платите! 

28.05 в силу вступит «летний» тариф на пересечение трассы М-4. Он будет распространяться на легковушки 1 и 2 группы, а стоимость поднимется на всех дорожных участках, кроме 517–544 и 1091–1119 километров. Индексация других участков зависит от длины участка и интенсивности движения. Причем максимальный рост цены составит 50 рублей.
Повышение тарифов аргументируется равномерным распределением потоков транспортных средств летом. При этом тарифы поднимутся только для личного транспорта. На некоторых участках стоимость останется прежней, если водители имеют транспондер по абонементам. Для ТС третьей группы (грузовики с двумя осями) и четвертой дневная плата увеличится только на двух участках. В зависимости от участка расценки вырастут в среднем на 20 рублей.
«Летние» тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон»:
Участок дороги, ПВП Класс ТС Тарифы 28.05.18–30.09.18 07:00–00:00 00:00–07:00 Московская область 48 км — 71 км ПВП 62 км Московская область 21 км — 93 км ПВП 71 км Московская область 93 км — 211 км ПВП 133 км Тульская область 225 км — 260 км ПВП 228 км Тульская область 287 км — 322 км ПВП 322 км Липецкая область 330 км — 414 км ПВП 339 км Липецкая область 414 км — 464 км ПВП 416 км, 460 км Воронежская область 492 км — 517 км ПВП 515 км Воронежская область 544 км — 633 км ПВП 545 км Воронежская область 544 км — 633 км ПВП 620 км