Хотите избежать пробок в поездке на дачу? Платите!

28.05 в силу вступит «летний» тариф на пересечение трассы М-4. Он будет распространяться на легковушки 1 и 2 группы, а стоимость поднимется на всех дорожных участках, кроме 517–544 и 1091–1119 километров. Индексация других участков зависит от длины участка и интенсивности движения. Причем максимальный рост цены составит 50 рублей.

Повышение тарифов аргументируется равномерным распределением потоков транспортных средств летом. При этом тарифы поднимутся только для личного транспорта. На некоторых участках стоимость останется прежней, если водители имеют транспондер по абонементам. Для ТС третьей группы (грузовики с двумя осями) и четвертой дневная плата увеличится только на двух участках. В зависимости от участка расценки вырастут в среднем на 20 рублей.

«Летние» тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон»: