Паводковая обстановка ухудшилась на реке Лена. Видео

Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 километрах ниже населенного пункта Сангар Кобяйского района. Уровень воды достиг 1200 сантиметров. В связи с дальнейшим продвижением ледохода в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровней воды в ближайших населенных пунктах.

23–24 мая ожидается вскрытие реки у населенного пункта Жиганск. Всего на реке Лена остаются подтопленными три населенных пункта, 145 дворовых территорий. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым.

Ранее спасатели укрепили дамбы в Якутии. Помощь также оказали жителям 30 домов.