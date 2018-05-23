Паводковая обстановка ухудшилась на реке Лена. Видео 

На реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Кобяйского района. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе МЧС России по Республике Саха (Якутия) .
Нижняя кромка ледохода наблюдается в 50 километрах ниже населенного пункта Сангар Кобяйского района. Уровень воды достиг 1200 сантиметров. В связи с дальнейшим продвижением ледохода в ближайшие сутки прогнозируется повышение уровней воды в ближайших населенных пунктах.
23–24 мая ожидается вскрытие реки у населенного пункта Жиганск. Всего на реке Лена остаются подтопленными три населенных пункта, 145 дворовых территорий. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым.
Ранее спасатели укрепили дамбы в Якутии. Помощь также оказали жителям 30 домов.