Астана приходит в себя после страшного урагана

Астане ликвидируют последствия страшного урагана. Повреждены фасады 24 домов, ветер сорвал крыши с семи социальных объектов, сообщает ТАСС . За медицинской помощью обратились не менее 13 человек, сообщает телеканал «МИР 24».

В столичном аэропорту с взлетно-посадочной полосы сдуло пассажирский самолет. На борту находилось более сотни человек. Пострадавших нет. Вырваны с корнем деревья, искорежено множество машин. Ураган налетел накануне внезапно и продолжался всего 15 минут.

«Я был на улице, было очень страшно. Ураган был очень сильный, ветер был очень сильный. Все летало, было как в кино», — рассказал прохожий.

«Начался дождь очень быстро, очень резко. И вместе с дождем поднялся очень сильный ветер. Буквально переходил дорогу и передо мной пролетел забор. Это было очень страшно», — признался молодой человек.

Всему виной холодный фронт и столкновение воздушных масс, говорят синоптики. Скорость ветра местами превышала 20 метров в секунду. Ураган сопровождался ливнями и грозой.

Сегодня погода принесет жителям Астаны еще один неприятный сюрприз. Скорость ветра может увеличиться до 25 метров в секунду.

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