Ещё
Астана приходит в себя после страшного урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астана приходит в себя после страшного урагана 

Мир24 26 минут назад
В Астане ликвидируют последствия страшного урагана. Повреждены фасады 24 домов, ветер сорвал крыши с семи социальных объектов, сообщает ТАСС. За медицинской помощью обратились не менее 13 человек, сообщает телеканал «МИР 24».
В столичном аэропорту с взлетно-посадочной полосы сдуло пассажирский самолет. На борту находилось более сотни человек. Пострадавших нет. Вырваны с корнем деревья, искорежено множество машин. Ураган налетел накануне внезапно и продолжался всего 15 минут.
«Я был на улице, было очень страшно. Ураган был очень сильный, ветер был очень сильный. Все летало, было как в кино», — рассказал прохожий.
«Начался дождь очень быстро, очень резко. И вместе с дождем поднялся очень сильный ветер. Буквально переходил дорогу и передо мной пролетел забор. Это было очень страшно», — признался молодой человек.
Всему виной холодный фронт и столкновение воздушных масс, говорят синоптики. Скорость ветра местами превышала 20 метров в секунду. Ураган сопровождался ливнями и грозой.
Сегодня погода принесет жителям Астаны еще один неприятный сюрприз. Скорость ветра может увеличиться до 25 метров в секунду.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
СМИ: Скончалась одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе Пострадавшим при паводках в Якутии выплатят 13 млн рублей Налетевший на Урале ураган сбивал людей с ног
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Если Крым наш, то и Керченский мост»150
Киев потеряет миллиарды после выхода из СНГ48
«Они держат в страхе весь поселок»637
«Даже шпион не нашел сговора с Россией»21
Россиян оставят без сервиса Booking.com166
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:52
Россия начинает торговую войну с Трампом
Экономика Другое
01:07
Украина впервые провела пуски Javelin
Оружие Армия
00:35
РФ обзавелась неожиданным союзником против США
Экономика
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
05:27
Умерла обращавшаяся к Путину онкобольная
Происшествия
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение