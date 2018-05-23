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Сильное землетрясение на Камчатке не привело к разрушениям
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Сильное землетрясение на Камчатке не привело к разрушениям 

РИА Новости 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая — РИА Новости. Камчатские спасатели не нашли повреждений зданий в Петропавловске-Камчатском и посёлке Усть-Камчатск из-за сильного землетрясения у берегов полуострова, сообщает краевой главк МЧС.
По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сейсмическое событие магнитудой 6,5 зафиксировано в среду днём по местному времени в акватории Камчатского залива. Эпицентр землетрясения находился в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 141 километре южнее ближайшего к нему населённого пункта — посёлка Усть-Камчатск.
Как отмечает МЧС, подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в Петропавловске-Камчатском и посёлке Усть-Камчатск.
"Оперативные группы спасателей завершили обследование зданий в населенных пунктах. Строения не пострадали", — говорится в сообщении спасательного ведомства.
В МЧС добавили, что жертв и пострадавших в результате землетрясения также нет. Угроза цунами не объявлялась.
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