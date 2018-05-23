Сильное землетрясение на Камчатке не привело к разрушениям

По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сейсмическое событие магнитудой 6,5 зафиксировано в среду днём по местному времени в акватории Камчатского залива. Эпицентр землетрясения находился в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 141 километре южнее ближайшего к нему населённого пункта — посёлка Усть-Камчатск.

Как отмечает МЧС, подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в Петропавловске-Камчатском и посёлке Усть-Камчатск.

"Оперативные группы спасателей завершили обследование зданий в населенных пунктах. Строения не пострадали", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС добавили, что жертв и пострадавших в результате землетрясения также нет. Угроза цунами не объявлялась.