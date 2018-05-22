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Сильное наводнение в Дагестане: кадры с места ЧП 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Обрушившиеся на Дагестан ливневые дожди с градом затопили несколько районов республики. Буквально за полчаса в ловушке оказались дома, дворы, огороды и улицы. Смотрите на видео кадры с места бедствия
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