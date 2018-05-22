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Рыбы-мутанты и канцерогены. Что будет если Япония сбросит радиоактивную воду в океан
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Рыбы-мутанты и канцерогены. Что будет если Япония сбросит радиоактивную воду в океан 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Япония может сбросить более миллиона тонн радиоактивной воды, зараженной АЭС «Фукусима» в Тихий океан, пишет британское издание Daily Mail. По данным издания, каждый день очищается до 160 тонн воды для ликвидации последствий трагедии на атомной электростанции в 2011 году. В скором времени, отмечают японские ученые, место для хранения зараженной воды до ее очищения может закончится и компании-оператору «Фукусимы» Tokyo Electric Power Company (Tepco) возможно придется сбросить все еще радиоактивную воду в океан к 2020 году.
В эфире НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев заявил, что такой сценарий будет катастрофичным не только для Японии, но и для российских дальневосточных регионов.
«Если произойдет выброс зараженной воды в океан, то это, несомненно, нанесет огромный ущерб, потому что если говорить про загрязненную радиацией воду, то это и канцерогенный риск, и риск мутагенеза. По сути, риск спонтанной мутации и у рыб, и у мальков рыб и так далее. Вся природная экосистема не приспособлена к таким высоким дозам радиации, которые могут попасть в нее. Так как мировой океан является экосистемой довольно хрупкой, в том числе из-за деятельности человека, то последствия могут быть действительно ужасающими. Не только для Японии, которая весьма зависит от рыбного лова, но и про остальные страны в регионе, то есть даже наши дальневосточные регионы, занимающиеся с ловом рыбы в пограничных водах с зоной заражения. Все это может обернуться очень печально», — предупредил эколог.
Отметим, что о планах японской компании Tepco сбросить радиоактивные отходы в океан сообщалось ранее. В декабре 2017 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Японии запретить сброс радиоактивной воды в Тихий океан и найти способы безопасной переработки отходов, сообщает «Газета.ру». Тогда речь шла о сотнях тысяч тонн зараженной воды.
Напомним, авария на атомной электростанции «Фукусима» произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.
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